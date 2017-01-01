Уимблдон. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Вчера, 19:23 104 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдона, в женском одиночном разряде.



Первая ракетка Украины, пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина, получившая четвертый номер посева, стартует в матче против представительницы Австралии Эшли Барти.



Леся Цуренко в первом круге сыграет с немкой Юлией Гёргес. Первой соперницей Катерины Бондаренко будет бельгийка Янина Викмайер.



Первая ракетка мира и лидер посева немка Анжелика Кербер встретится с «квалифайером» Ириной Фалькони из США.



Второй номер посева румынка Симона Халеп получила в соперницы прошедшую через квалификацию Марину Эракович из Новой Зеландии.



Посеянная под третьим номером чешка Каролина Плишкова сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.



С полной версией сетки Уимблдона можно ознакомиться



Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля

В Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдона, в женском одиночном разряде.Первая ракетка Украины, пятый номер мирового рейтинга, получившая четвертый номер посева, стартует в матче против представительницы Австралии Эшли Барти.в первом круге сыграет с немкой Юлией Гёргес. Первой соперницейбудет бельгийка Янина Викмайер.Первая ракетка мира и лидер посева немкавстретится с «квалифайером» Ириной Фалькони из США.Второй номер посева румынкаполучила в соперницы прошедшую через квалификацию Марину Эракович из Новой Зеландии.Посеянная под третьим номером чешкасыграет с россиянкой Евгенией Родиной.С полной версией сетки Уимблдона можно ознакомиться здесь Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля