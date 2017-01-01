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Уимблдон. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Уимблдон. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

В Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» -  Уимблдона, в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины, пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина, получившая четвертый номер посева, стартует в матче против представительницы Австралии Эшли Барти.

Леся Цуренко в первом круге сыграет с немкой Юлией Гёргес. Первой соперницей Катерины Бондаренко будет бельгийка Янина Викмайер.

Первая ракетка мира и лидер посева немка Анжелика Кербер встретится с «квалифайером» Ириной Фалькони из США.

Второй номер посева румынка Симона Халеп получила в соперницы прошедшую через квалификацию Марину Эракович из Новой Зеландии.   

Посеянная под третьим номером чешка Каролина Плишкова сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.

С полной версией сетки Уимблдона можно ознакомиться здесь.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля
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