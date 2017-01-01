Уимблдон. Состоялась жеребьевка мужского турнира, Долгополов стартует против Федерера

Вчера, 19:01 103 | Теннис

В Лондоне состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдона, в мужском одиночном разряде.



Украинец Александр Долгополов стартует в матче против третьей ракетки мира швейцарка



Илья Марченко в первом круге встретится с чехом Иржи Веселы, а Сергей Стаховский начнет выступление в матче против француза Жульена Беннето.



Действующий чемпион Уимблдона и первая ракетка мира, британец Энди Маррей начнет защиту титула в матче с «лаки-лузером» Александром Бубликом из Казахстана.

Первым соперником серба

Посеянный четвертым испанец Рафаэль Надаль начнет выступление в матче с австралийцем Джоном Миллманом.



С полной версией сетки Уимблдона можно ознакомится

В Лондоне состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдона, в мужском одиночном разряде.Украинецстартует в матче против третьей ракетки мира швейцарка Роджера Федерера в первом круге встретится с чехом Иржи Веселы, аначнет выступление в матче против француза Жульена Беннето.Действующий чемпион Уимблдона и первая ракетка мира, британец Энди Маррей начнет защиту титула в матче с «лаки-лузером» Александром Бубликом из Казахстана.Первым соперником серба Новака Джоковича , посеянного под вторым номером будет словак Мартин Клижан.Посеянный четвертым испанец Рафаэль Надаль начнет выступление в матче с австралийцем Джоном Миллманом.С полной версией сетки Уимблдона можно ознакомится здесь