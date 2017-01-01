Истбурн. Возняцки не пустила Уотсон в финал

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
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