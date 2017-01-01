Истбурн. Возняцки не пустила Уотсон в финал

Вчера, 15:41 164 | Теннис

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (6) стала финалисткой после победы над 25-летней британкой Хизер Уотсон (WC), занимающей в мировом рейтинге 126-е место, со счетом 6:2, 3:6, 7:5.



Поединок продолжался ровно 2 часа. За этот время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Уотсон – четыре из восьми. На счету победительницы три эйса и две двойных ошибки, а ее соперница четыре раза подала навылет и совершила четыре двойных. После этой победы датчанка стала лидером в их противостоянии – 2:1.





За титул Возняцки поспорит с прошлогодней финалисткой турнира в Истбурне, чешкой Каролиной Плишковой (3), которая вышла в финал без борьбы,



В данное время в соперничестве Возняцки и Плишковой впереди датчанка – 4:1.



Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $819,0400. Одиночный разряд. 48 участниw.

½ финала

Каролина Возняцки (Дания, 6) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) – 6:2, 3:6, 7:5

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 26-летняя датчанка(6) стала финалисткой после победы над 25-летней британкой(WC), занимающей в мировом рейтинге 126-е место, со счетом 6:2, 3:6, 7:5.Поединок продолжался ровно 2 часа. За этот время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Уотсон – четыре из восьми. На счету победительницы три эйса и две двойных ошибки, а ее соперница четыре раза подала навылет и совершила четыре двойных. После этой победы датчанка стала лидером в их противостоянии – 2:1.За титул Возняцки поспорит с прошлогодней финалисткой турнира в Истбурне, чешкой Каролиной Плишковой (3), которая вышла в финал без борьбы, на отказе британки Йоханны Конты (5).В данное время в соперничестве Возняцки и Плишковой впереди датчанка – 4:1.Каролина Возняцки (Дания, 6) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) – 6:2, 3:6, 7:5