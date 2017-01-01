Истбурн. Каролина Плишкова стала финалисткой на отказе Конты

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде определилась первая финалистка. Ею стала 26-летняя чешка Каролина Плишкова (3), занимающая в мировом рейтинге седьмое место.Соперница Плишковой по полуфиналу, третья ракетка мира британка Йоханна Конта (5) снялась с турнира.Накануне Йоханна получила ударилась головой при падения в концовке встречи с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер. После игры Конта сказала, что сотрясения мозга у нее нет, но головная боль остается.Соперницей Плишковой в финале турнира в Истбурне станет победительница матча Каролин Возняцки (Дания) - Хизер Уотсон (Великобритания).