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Определилисm все четвертьфиналистки турнира WTA в Истбурне

Анжелика Кербер (Германия)

В Истбурне  (Великобритания) на турнире WTA в одиночном разряде определились все четвертьфиналистки.

Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $819,0400. Одиночный разряд. 48 участниw.
Третий круг
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Лара Арруабаррена (Испания, Q) – 6:2, 6:1
Йоханна Конта (Великобритания, 5) — Елена Остапенко (Латвия, 10) – 7:5, 3:6, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 2) — Цветана Пиронкова (Болгария, LL) – 6:7(6), 7:6(4), 7:5
Каролин Возняцки (Дания, 6) — Елена Веснина (Россия, 12) – 6:1, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Пэн Шуай (Китай) – 7:6(3), 6:4
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Кристина Младенович (Франция, 9) – 6:4, 2:6, 6:3

Барбора Стрыкова (Чехия) — Лорен Дэвис (США, LL) – 7:5, 6:2
Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – 6:4, 6:3
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Теги: Теннис, WTA

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