Стаховский: Матч против Куриоза был непростой из-за погодных условий

Сегодня, 12:04 0 | Теннис

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финальный раунд квалификации на Уимблдоне. Теннисист прокомментировал



Сергей Стаховский: «Сегодня матч был непростой. Скорее всего, из-за погодных условий. Потому что у нас с утра вроде дождя не было, но было пасмурно, корты были влажные, мокрые, двигаться было трудно. Плюс соперник - левша, он неплохо играл с задней линии, моментами у него проскальзывали такие интересные удары. Не могу сказать, что я сыграл так же, как и первый круг. Сегодня сыграл чуть слабее, но все же, наверное, скорее из-за того, что трудно было двигаться, и я боялся сделать какое-то движение, чтобы не травмироваться. Левша - огромное преимущество, тем более на траве, были трудности с приемом.



День паузы из-за дождя пошел на руку, поскольку я проснулся в воскресенье, и у меня была температура 39,2. Так что весь день я провалялся в кровати. В понедельник я все еще был с температурой, поэтому у меня появилось время отлежаться и температура, в принципе, ушла. Во время паузы играем в шахматы, нарды... Во что придется, в то и играем, читаем книжки.



Соперника по финалу отбора (Тацума Ито) я знаю как игрока достаточно опасного, хотя, если честно, не помню, как мы играли наш первый очный поединок в Монпелье-2013. Он может выдать очень хороший матч, тем более в формате из пяти сетов. Надеюсь, что покажу достаточно нормальный уровень игры, которого должно хватить для победы. Но, посмотрим, все будет также зависеть от погодных условий, от того, как будет играть соперник и какой теннис смогу показать я».

Украинский теннисист Сергей Стаховскийвышел в финальный раунд квалификации на Уимблдоне. Теннисист прокомментировал победу во втором раунде над Роберто Куирозом из Эквадора и поделился ожиданиями от матча против японца Тацумы Ито.«Сегодня матч был непростой. Скорее всего, из-за погодных условий. Потому что у нас с утра вроде дождя не было, но было пасмурно, корты были влажные, мокрые, двигаться было трудно. Плюс соперник - левша, он неплохо играл с задней линии, моментами у него проскальзывали такие интересные удары. Не могу сказать, что я сыграл так же, как и первый круг. Сегодня сыграл чуть слабее, но все же, наверное, скорее из-за того, что трудно было двигаться, и я боялся сделать какое-то движение, чтобы не травмироваться. Левша - огромное преимущество, тем более на траве, были трудности с приемом.День паузы из-за дождя пошел на руку, поскольку я проснулся в воскресенье, и у меня была температура 39,2. Так что весь день я провалялся в кровати. В понедельник я все еще был с температурой, поэтому у меня появилось время отлежаться и температура, в принципе, ушла. Во время паузы играем в шахматы, нарды... Во что придется, в то и играем, читаем книжки.Соперника по финалу отбора (Тацума Ито) я знаю как игрока достаточно опасного, хотя, если честно, не помню, как мы играли наш первый очный поединок в Монпелье-2013. Он может выдать очень хороший матч, тем более в формате из пяти сетов. Надеюсь, что покажу достаточно нормальный уровень игры, которого должно хватить для победы. Но, посмотрим, все будет также зависеть от погодных условий, от того, как будет играть соперник и какой теннис смогу показать я».