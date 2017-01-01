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Илья Марченко: Матч с Беккером получился очень хорошим
Илья Марченко: Матч с Беккером получился очень хорошимУкраинский теннисист Илья Марченко прокомментировал выход в финальный раунд квалификации на Уимблдоне, после победы над немцем Бенджамином Беккером. 

Илья Марченко: «Матч с Беккером получился очень хорошим и я горжусь, что мне удалось отыграть три матчбола (во втором сете) против такого непросто соперника. Если говорить об игре, то, как мне кажется, в розыгрышах я был немного сильнее Бенджамина. Хотя он очень хорошо подавал, особенно во втором сете. Каким образом мне удалось отыграть матчболы? Это были эйс, полуэйс и розыгрыш, в котором я оказался у сетки и закончил смэшем.

В финале квалификации мне предстоит играть с Маркусом Уиллисом. Это будет уже пятисетовый матч. В этой игре я буду надеяться еще и на физический фактор».
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