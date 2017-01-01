Уимблдон. Марченко вышел в финал квалификации

Сегодня, 11:26 0 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходит квалификация.



117-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко, посеянный под девятым номером, во втором круге одержал волевую победу над 36-летним немцем Бенджамином Беккером, занимающим в мировом рейтинге 228-ю позицию, со счетом 3:6, 7:6(3), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Марченко три брейка, 11 эйсов и шесть двойных ошибок, а Беккер ответил ему четырьмя брейками и 15 эйсами при шести двойных. Отметим, что во второй партии украинец при счете 4:5 отыграл три матчбола.



За выход в основную сетку Уимблдона Марченко предстоит сразиться с обладателем wild card, 26-летним британцем Маркусом Уиллисом, занимающим в рейтинге ATP 374-ю строчку.



На прошлогоднем Уимблдоне Уиллис преодолел квалификацию и завершил выступление во втором круге основы, проиграв швейцарцу



В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходит квалификация.117-я ракетка мира, 29-летний украинец, посеянный под девятым номером, во втором круге одержал волевую победу над 36-летним немцем, занимающим в мировом рейтинге 228-ю позицию, со счетом 3:6, 7:6(3), 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Марченко три брейка, 11 эйсов и шесть двойных ошибок, а Беккер ответил ему четырьмя брейками и 15 эйсами при шести двойных. Отметим, что во второй партии украинец при счете 4:5 отыграл три матчбола.За выход в основную сетку Уимблдона Марченко предстоит сразиться с обладателем wild card, 26-летним британцем Маркусом Уиллисом, занимающим в рейтинге ATP 374-ю строчку.На прошлогоднем Уимблдоне Уиллис преодолел квалификацию и завершил выступление во втором круге основы, проиграв швейцарцу Роджеру Федереру