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Уимблдон. Марченко вышел в финал квалификации
В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходит квалификация.В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходит квалификация.

117-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко, посеянный под девятым номером, во втором круге одержал волевую победу над 36-летним немцем Бенджамином Беккером, занимающим в мировом рейтинге 228-ю позицию, со счетом 3:6, 7:6(3), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Марченко три брейка, 11 эйсов и шесть двойных ошибок, а Беккер ответил ему четырьмя брейками и 15 эйсами при шести двойных. Отметим, что во второй партии украинец при счете 4:5 отыграл три матчбола.

За выход в основную сетку Уимблдона Марченко предстоит сразиться с обладателем wild card, 26-летним британцем Маркусом Уиллисом, занимающим в рейтинге ATP 374-ю строчку.

На прошлогоднем Уимблдоне Уиллис преодолел квалификацию и завершил выступление во втором круге основы, проиграв швейцарцу Роджеру Федереру.

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