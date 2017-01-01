Уимблдон. Стаховский вышел в финал квалификации

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходит квалификация.122-я ракетка мира, 31-летний украинецво втором раунде квалификации одержал победу над 25-летним Роберто Куирозом из Эквадора, занимающим в рейтинге ATP 238-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.За 1 час 15 минут игрового времени Стаховский сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта Куироза. На счету Сергея восем эйсов и четыре двойных ошибки, а его соперник два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.В финальном раунде квалификации соперником Стаховского будет 29-летний японец Тацума Ито, занимающий в мировом рейтинге 181-е место.Ранее теннисисты встречались один раз и тогда сильнее был украинец.