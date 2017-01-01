Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»

По случаю Дня Конституции президент Украины Петр Порошенко своим Указом №168/2017 от 28 июня 2017 года наградил Свитолину Элину Михайловну орденом «За заслуги» III степени «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».



Указ был



Напомним, что в этом году Элина Свитолина выиграла четыре титула WTA в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме, стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», а также впервые в истории украинского женского тенниса, после победы в Дубае, стала теннисисткой топ-10. Сейчас Свитолина занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге и впервые будет посеяна на турнире Большого Шлема (Уимблдоне) под четвертым номером.



Всего за свою карьеру 22-летняя украинка выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде и два в парном, дважды выходила в четвертьфинал турниров Большого Шлема и стала четвертьфиналисткой Олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро.

По случаю Дня Конституции президент Украинысвоим Указом №168/2017 от 28 июня 2017 года наградилМихайловну орденом «За заслуги» III степени «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».Указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.Напомним, что в этом году Элина Свитолина выиграла четыре титула WTA в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме, стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос», а также впервые в истории украинского женского тенниса, после победы в Дубае, стала теннисисткой топ-10. Сейчас Свитолина занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге и впервые будет посеяна на турнире Большого Шлема (Уимблдоне) под четвертым номером.Всего за свою карьеру 22-летняя украинка выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде и два в парном, дважды выходила в четвертьфинал турниров Большого Шлема и стала четвертьфиналисткой Олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро.