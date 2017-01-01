Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»

По случаю Дня Конституции президент Украины Петр Порошенко своим Указом №168/2017 от 28 июня 2017 года наградил Свитолину Элину Михайловну орденом «За заслуги» III степени «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».
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