Катерина Козлова стартовала с победы в квалификации на Уимблдоне

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 159-е место, стартовала с победы над 197-м номером рейтинга, своей ровесницей из США Грэйс Мин со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 19 минут игрового времени Козлова сделала пять брейков и позволила Мин реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Катерина избежала двойных ошибок на подаче, а Грэйс ошиблась один раз.Следующей соперницей Козловой будет еще одна американка Кристи Эн, посеянная на данном этапе под шестым номером и занимающая в рейтинге WTA 116-е место.