Цуренко не прошла во второй круг на турнире в Истбурне

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne, с призовым фондом $819,040 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.35-я ракетка мира, 28-летняя украинкауступила в трех сетах 25-летней британке(WC), занимающей в мировом рейтинге 126-ю строчку. Поединок продолжался 3 часа и завершился в пользу британки со счетом 6:3, 4:6, 6:4.Цренко выиграла шесть геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Леся допустила три двойных ошибки, а Хизер – две. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге соперницей Уотсон будет девятая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.На данный момент в личном противостоянии Уотсон и Цибулковой ничья – 1:1.