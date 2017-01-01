Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
10:41 Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили позиции, Марченко остался на прежней 91 | Теннис
10:29 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - десять 92 | Теннис
10:12 Эгис Климас: Никто не хочет драться с Ломаченко 153 | Бокс
09:33 Себастьян Феттель: Льюис тоже заслуживает штраф 116 | Формула-1
09:18 Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона при контакте с Феттелем 125 | Формула-1
08:39 Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана 168 | Формула-1 / Главные новости спорта
10:40 Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове 830 | Бокс / Главные новости спорта
17:37 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Хэмилтон выиграл квалификацию 485 | Формула-1 / Главные новости спорта
14:21 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Боттас — лучший в третьей сессии свободных заездов 338 | Формула-1
08:19 Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео) 572 | Бокс / Видео
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