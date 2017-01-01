Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили позиции, Марченко остался на прежней

Сегодня, 10:41 84 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мировой классификации один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял десять позиций и теперь занимает 84-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. Илья Марченко по прежнему на 117-м месте, Сергей Стаховский потерял три пункта и опустился на 122-ю строчку.



В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Хорват Марин Чилич стал шестой ракеткой мира, сместив на седьмое место канадца Милоша Раонича.

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2105 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 26.06 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175

4 (4).

5 (5).

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4235

7 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3985

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3830

10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3075

…

84 (74). Александр Долгополов (Украина) – 631

117 (117). Илья Марченко (Украина) – 472

122 (119). Сергей Стаховский (Украина) – 461



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мировой классификации один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял десять позиций и теперь занимает 84-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. Илья Марченко по прежнему на 117-м месте, Сергей Стаховский потерял три пункта и опустился на 122-ю строчку.В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Хорват Марин Чилич стал шестой ракеткой мира, сместив на седьмое место канадца Милоша Раонича.Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2105 очков.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 72853 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 61754 (4). Новак Джокович (Сербия) — 58055 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 52656 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 42357 (6). Милош Раонич (Канада) – 41508 (8). Доминик Тим (Австрия) – 39859 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 383010 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 307584 (74). Александр Долгополов (Украина) – 631117 (117). Илья Марченко (Украина) – 472122 (119). Сергей Стаховский (Украина) – 461