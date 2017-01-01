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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили позиции, Марченко остался на прежней

Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили позиции, Марченко остался на прежней

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мировой классификации один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял десять позиций и теперь занимает 84-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. Илья Марченко по прежнему на 117-м месте, Сергей Стаховский потерял три  пункта и опустился на 122-ю строчку.

В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Хорват Марин Чилич стал шестой ракеткой мира, сместив на седьмое место канадца Милоша Раонича.  
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2105 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 26.06 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5265
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4235
7 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3985
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3830
10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3075

84 (74). Александр Долгополов (Украина) – 631
117 (117). Илья Марченко (Украина) – 472
122 (119). Сергей Стаховский (Украина) –  461

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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