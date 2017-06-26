Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - десять

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 26 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, одну позицию потеряла Леся Цуренко (35-я).Места во второй сотне рейтинга занимают две украинки. Десять позиций потеряла Катерина Бондаренко (11-я), на три поднялась Катерина Козлова (159).В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Датчанка Каролин Возняцки стала шестой ракеткой мира, поднявшись с восьмой строчки. На один пункт поднялись британка Йоханна Конта (7) и россиянка Светлана Кузнецова (8), три потеряла словачка Доминика Цибулкова (9).Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, опережая румынку Симону Халеп на 115 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 68503 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 63864 (4). Серена Уильямс (США) – 48105 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 47656 (8). Каролин Возняцки (Дания) – 43457 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 43258 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 43109 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 401010 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 398535 (34). Леся Цуренко (Украина) – 1423111 (101). Катерина Бондаренко (Украина) – 547159 (162). Катерина Козлова (Украина) – 340