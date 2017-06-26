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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - десять

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - десять

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 26 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, одну позицию потеряла Леся Цуренко (35-я).

Места во второй сотне рейтинга занимают две украинки. Десять позиций потеряла Катерина Бондаренко (11-я), на три поднялась Катерина Козлова (159).

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Датчанка Каролин Возняцки стала шестой ракеткой мира, поднявшись с восьмой строчки. На один пункт поднялись британка Йоханна Конта (7) и россиянка Светлана Кузнецова (8), три потеряла словачка Доминика Цибулкова (9).

Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, опережая румынку Симону Халеп на 115 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира  полька Агнешка Радваньска.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 26.06.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6386
4 (4). Серена Уильямс (США) –  4810
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4765
6 (8). Каролин Возняцки (Дания) – 4345
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4325
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310
9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4010
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

35 (34). Леся Цуренко (Украина) – 1423
111 (101). Катерина Бондаренко (Украина) –  547
159 (162). Катерина Козлова (Украина) – 340

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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