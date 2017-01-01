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Бирмингем. Свитолина зачехлила ракетку во втором круге

Бирмингем. Свитолина зачехлила ракетку во втором круге

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, с  призовым фондом $885,040 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 25-летней итальянки Камилы Джорджи, занимающей в рейтинге WTA 102-ю строчку. Поединок длился 2 часа 2 минуты и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла семь на свое подаче. На счету Элины шесть эйсов и семь двойных ошибок, а Камила три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Свитолина завершила выступление на турнире в Бирмингеме, заработав 55 рейтинговых очков и $12,530 призовых.   

Соперницей Джорджи по четвертьфиналу будет австралийка Эшли Барти, которая победила восьмую сеяную чешку Барбору Стрыкову – 6:3, 3:6, 6:1.

Напомним, Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв британке Йоханне Контн (4).

Таким образом, украинок на турнире Aegon Classic Birmingham не осталось.

Теннис. WTA Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,0400. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Камила Джорджи (Италия, Q) — Элина Свитолина (Украина, 2) – 6:4, 4:6, 6:2
Эшли Барти (Австралия) – Барбора Стрыкова (Чехия, 8) — 6:3, 3:6, 6:1  
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