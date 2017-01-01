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Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире
Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турниреВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, с  призовым фондом $885,040 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинки Надежда Киченок (55-я в мировом парном рейтинге) и Ольга Савчук (42) проиграли вторым сеяным американке Эбигейл Спирс (17) и словенке Катарина Среботник (21) со счетом 3:6, 1:6.

Поединок длился 58 минут. Киченок и Савчук реализовали единственный, имевшийся у них брейк-пойнт и упустили пять своих подач. Навылет украинки не подали ни разу и совершили три двойных ошибки, а их соперницы выполнили пять эйсов при одной двойной ошибке.
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