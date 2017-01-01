Галле. Гаске обыграл Томича и стал первым четвертьфиналистом

В Галле (Германия) на турнире ATP500 - Gerry Weber Open, с призовым фондом €1,836,660, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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