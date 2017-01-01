Последние новости спорта

17:01 Бирмингем. Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой 13 | Теннис

16:22 Сайнс может заменить Алонсо в McLaren в 2018 году 66 | Формула-1

15:42 Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксерской суперсерии 74 | Бокс

15:33 Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих 90 | Другие виды спорта

14:34 Галле. Гаске обыграл Томича и стал первым четвертьфиналистом 84 | Теннис

13:31 WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США 129 | Новости спорта

12:46 Лондон. Турнир лишился первого и второго сеяных – Маррея и Вавринки 106 | Теннис

11:59 Фьюри ответил Джошуа: Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной 148 | Бокс

11:48 Салидо согласился на реванш с Ломаченко 138 | Бокс / Главные новости спорта