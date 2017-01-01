Маррей пожертвует призовые, выигранные на турнире в Лондоне, жертвам пожара

Британский теннисист Энди Маррей выразил готовность пожертвовать все призовые деньги, выигранные на турнире в Лондоне, родственникам жертв и пострадавшим при пожаре в высотке Гренфелл в столице Англии, сообщает Daily Mail.Первая ракетка мира Маррей стартует на турнире в Лондоне в матче против lucky loser австралийца Джордана Томпсона.Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду, 14 июня. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, 12 из них - в критическом состоянии. По сообщениям СМИ, количество людей, которые погибли или пропали без вести, может превышать 70 человек.