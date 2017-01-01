Петра Квитова стартовала с победы на турнире в Бирмингеме

Теннис. WTA Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,0400. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, с призовым фондом $885,040 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.16-я ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под седьмым номером, победила 22-летнюю соотечественницу(LL), занимающую в рейтинге WTA 167-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 24 минуты, проведенных на корте, Квитова сделала три брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Шмитковой. Обе соперницы допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Квитова выполнила шесть эйсов, а Шмиткова – четыре. Это была вторая победа Квитовой в двух встречах с соотечественницей.За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит с британкой Наоми Броэди (WC), которая была сильнее француженки Ализе Корне – 7:6(3), 6:0.Ранее Квитова и Броэди не встречались.Петра Квитова (Чехия, 7) — Тереза Шмиткова (Чехия, LL) – 6:2, 6:3Наоми Броэди (Великобритания, WC) — Ализе Корне (Франция) – 7:6(3), 6:0