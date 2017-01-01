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Петра Квитова стартовала с победы на турнире в Бирмингеме

Петра Квитова стартовала с победы на турнире в Бирмингеме

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, с  призовым фондом $885,040 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

16-я ракетка мира, 27-летняя чешка Петра Квитова, посеянная под седьмым номером, победила 22-летнюю соотечественницу Терезу Шмиткову (LL), занимающую в рейтинге WTA 167-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 24 минуты, проведенных на корте, Квитова сделала три брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Шмитковой. Обе соперницы допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Квитова выполнила шесть эйсов, а Шмиткова – четыре. Это была вторая победа Квитовой в двух встречах с соотечественницей.

За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит с британкой Наоми Броэди (WC), которая была сильнее француженки Ализе Корне – 7:6(3), 6:0.

Ранее Квитова и Броэди не встречались.

Теннис. WTA Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,0400. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 7) — Тереза Шмиткова (Чехия, LL) – 6:2, 6:3
Наоми Броэди (Великобритания, WC) — Ализе Корне (Франция) – 7:6(3), 6:0
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