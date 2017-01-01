Мальорка. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном турнире

В Мальорке (Испания) на турнире WTA категории International – Mallorca Open, с призовым фондом $250.000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Людмила Киченок (74-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Оксаной Калашниковой (85) из Грузии проиграли четвертой паре турнира словенке Андрее Клепач (28) и испанке Марии Хосе Мартинес Санчес (37) со счетом 2:6, 2:6.Матч длился лишь 55 минут. Киченок и Калашникова не сумели реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, в то время как их соперницы реализовали четыре из восьми. Обе пары по разу подали навылет, при этом Людмила и Оксана совершили три двойных ошибки, а словенка с испанкой – две.Отметим, что на турнире в Мальорке украинок больше нет.Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку в одиночном разряде, проиграв в первом раунде квалификации россиянке Анне Калинской (2:6, 5:7).