Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме

Теннис. WTA Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,0400. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, с призовым фондом $885,040, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под вторым номером, одержала непростую победу над обладательницей wild card 25-летней британкой Хизер Уотсон, занимающей в мировом рейтинге 126-ю строчку, со счетом 6:2, 5:7, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Элины четыре эйса и две двойных ошибки, а Уотсон шесть раз подала навылет и лишь один раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры в личном противостоянии с британкой – 2:1.Соперница Свитолиной по второму кругу определится в матче Наталья Вихлянцева (Россия) - Камила Джорджи (Италия, Q).Элина Свитолина (Украина, 2) - Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 6:2, 5:7, 6:3