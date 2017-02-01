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Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов

Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на семь позиций и теперь занимает 74-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. На четыре позиции поднялся Илья Марченко (74-й) и обошел Сергея Стаховского, который потерял 13 позиций и опустился на 119-ю строчку.
 
В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Француз Жо-Вилфрид Цонка стал десятой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатой позиции.
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 2105 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19.06 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4765
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4025
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3985
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3785
10 (11). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3040

74 (81). Александр Долгополов (Украина) – 676
117 (121). Илья Марченко (Украина) – 463
119 (106). Сергей Стаховский (Украина) –  461



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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