Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
10:02 Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов 59 | Теннис
09:49 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100 107 | Теннис
22:52 Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях 205 | Бокс / Фото
22:26 Рефери Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд 197 | Бокс
22:03 Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 226 | Легкая атлетика
21:23 Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете 162 | Велоспорт
21:01 Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме 216 | Теннис
20:44 Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве 337 | Прыжки в воду / Главные новости спорта
17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 319 | Прыжки в воду
17:30 Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале 165 | Теннис
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