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10:02 Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов 59 | Теннис

09:49 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100 107 | Теннис

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22:26 Рефери Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд 197 | Бокс

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21:23 Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете 162 | Велоспорт

21:01 Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме 216 | Теннис

20:44 Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве 337 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 319 | Прыжки в воду