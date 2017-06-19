Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100

Сегодня, 09:49 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации осталось две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, на три позиции поднялась Леся Цуренко (34-я). Катерина Бондаренко покинула первую сотню, опустившись с 99-й на 101-ю строчку.

Катерина Козлова потеряла 7 позиций и теперь занимает 162-е место.



В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Британка Йоханна Конта стала седьмой ракеткой мира, сместив на восьмое место датчанку Каролин Возняцки.



Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, опережая румынку Симону Халеп на 115 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.06.2017г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6690

4 (4). Серена Уильямс (США) – 4810

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4765

6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4420

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4400

8 (7). Каролин Возняцки (Дания) – 4345

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

…

34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1435

101 (99). Катерина Бондаренко (Украина) – 609

162 (155). Катерина Козлова (Украина) – 340



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации осталось две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, на три позиции поднялась Леся Цуренко (34-я). Катерина Бондаренко покинула первую сотню, опустившись с 99-й на 101-ю строчку.Катерина Козлова потеряла 7 позиций и теперь занимает 162-е место.В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Британка Йоханна Конта стала седьмой ракеткой мира, сместив на восьмое место датчанку Каролин Возняцки.Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, опережая румынку Симону Халеп на 115 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 68503 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 66904 (4). Серена Уильямс (США) – 48105 (5). Элина Свитолина (Украина) – 47656 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 44208 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 43307 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 44008 (7). Каролин Возняцки (Дания) – 43459 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 431010 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 398534 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1435101 (99). Катерина Бондаренко (Украина) – 609162 (155). Катерина Козлова (Украина) – 340