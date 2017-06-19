На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации осталось две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, на три позиции поднялась Леся Цуренко (34-я). Катерина Бондаренко покинула первую сотню, опустившись с 99-й на 101-ю строчку.
Катерина Козлова потеряла 7 позиций и теперь занимает 162-е место.

В ТОП-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Британка Йоханна Конта стала седьмой ракеткой мира, сместив на восьмое место датчанку Каролин Возняцки.

Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, опережая румынку Симону Халеп на 115 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.06.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 6965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6690
4 (4). Серена Уильямс (США) –  4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4765
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4420
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4400
8 (7). Каролин Возняцки (Дания) – 4345
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1435
101 (99). Катерина Бондаренко (Украина) –  609
162 (155). Катерина Козлова (Украина) – 340

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Украинка Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина - 13-я ракетка мира, Козлова покинула топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко сохранили свои позиции, Козлова покинула Топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина по прежнему 13-я ракетка, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина покинула Топ-10
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потеряла
Рейтинг WTA. Свитолина стала 13-й ракеткой мира, Козлова вошла в топ-100
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100
Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме
Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале
Штутгарт. 29 эйсов помогли Пуи одержать победу в финале над Лопесом

Последние новости спорта

10:02 Рейтинг ATP. Долгополов и Марченко укрепили свои позиции, Стаховский потерял 13 пунктов 59 | Теннис

09:49 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое мест, Цуренко поднялась на три позиции, Бондаренко покинула ТОП-100 108 | Теннис

22:52 Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях 205 | Бокс / Фото

22:26 Рефери Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд 197 | Бокс

22:03 Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 226 | Легкая атлетика

21:23 Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете 162 | Велоспорт

21:01 Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме 216 | Теннис

20:44 Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве 337 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 319 | Прыжки в воду

17:30 Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале 165 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Уорд досрочно победил Ковалева в матче-реванше (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Испания (Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Чехия (Видео)

Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина
Украинские шпажисты – серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (271)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги