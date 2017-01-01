Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме

Теннис. WTA- International. Ноттингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.20-летняя хорватка, занимающая в мировом рейтинге 70-е место, нанесла поражение восьмой ракетке мира, 26-летней британке, посеянной под первым номером, со счетом 2:6, 7:6(3), 7:5.Поединок продолжался 2 часа 29 минут. У обеих теннисисток было по девять брейк-пойнтов, из которых Векич реализовала три, а Конта – четыре. На счету победительницы шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а ее соперница девять раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Векич завоевала первый титул в сезоне и второй в карьере. За победу в Ноттингеме она получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Донна Векич (Хорватия) — Йоханна Конта (Великобритания, 1) – 2:6, 7:6(3), 7:5