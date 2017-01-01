22:52 Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях 72 | Бокс / Фото
22:26 Рефери Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд 81 | Бокс
22:03 Ольга Ляхова – пятая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 120 | Легкая атлетика
21:23 Деннис выиграл индивидуальную «разделку», Шпилак победил в общем зачете 100 | Велоспорт
21:01 Донна Векич стала чемпионкой турнира WTA в Ноттингеме 126 | Теннис
20:44 Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве 220 | Прыжки в воду / Главные новости спорта
17:43 Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 207 | Прыжки в воду
17:30 Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале 121 | Теннис
17:16 Штутгарт. 29 эйсов помогли Пуи одержать победу в финале над Лопесом 170 | Теннис
16:51 Рефери признал свою ошибку, остановив бой Уорд - Ковалев II 248 | Бокс
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