Штутгарт. 29 эйсов помогли Пуи одержать победу в финале над Лопесом

Теннис. ATP250. Штутгарт (Германия). Трава. Призовой фонд € 630.785. Одиночный разряд. 28 участников.

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250, с призовым фондом € 630.785, в одиночном разряде состоялся финальный матч.16-я ракетка мира, 23-летний француз, посеянный под четвертым номером, обыграл в трех сетах 35-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. Соперники взяли по одной подаче друг друга. Пуи выполнил 29 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, а Лопес 13 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы француз вышел вперед в личном противостоянии с испанцем – 2:1.Пуи выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. За победу в Штутгарте он получит 250 рейтинговых очков и €112,460 призовых.ФиналЛюка Пуи (Франция, 4) — Фелисиано Лопес (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4