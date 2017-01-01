Хертогенбос. Контавейт победила в финале Вмихлянцеву

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся финальный матч.49-я ракетка мира, 21-летняя эстонкаодержала победу над 20-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 74-е место, со счетом 6:2, 6:3.Поединок длился 1 час 13 минут. Контавейт взяла четыре подачи Вихлянцевой и не удержала одну свою. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Анетт два раза ошиблась на подаче, а Наталья – пять. Между собой теннисистки играли впервые.Этот титул стал для Контавейт первым в карьере и принес ей 280 очков в зачет рейтинга WTA и $43,000 призовых.Анетт Контавейт (Эстония) — Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:2, 6:3