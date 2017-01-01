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Хертогенбос. Цуренко не смогла пробиться в финал

Хертогенбос. Цуренко не смогла пробиться в финал

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с  призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

37-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, уступила в трех сетах 21-летней эстонке Анетт Контавейт, занимающей в мировом рейтинге 49-е место. Поединок продолжался ровно 2 часа и завершился в пользу эстонки со счетом 6:3, 6:7(0), 6:2.

Цуренко реализовала два брейк-пойнта из пяти, Контавейт – пять из одиннадцати. Леся выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а соперница навылет не подала ни разу и совершила пять двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Цуренко завершила выступление в Хертогенбосе, заработав 110 рейтинговых очков и $11,500 призовых.

В финале Контавейт предстоит сразиться с 20-летней россиянкой Натальей Вихлянцевой, занимающей в мировом рейтинге 74-е место, которая обыграла хорватку Ану Конюх (5).

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
½ финала
Анетт Контавейт (Эстония) — Леся Цуренко (Украина, 7) - 6:3, 6:7(0), 6:2
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