Хертогенбос. Вихлянцева обыграла Конюх и стала первой финалисткой

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.20-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 74-е место, нанесла поражение 33-й ракетке мира, 19-летней хорватке(5) со счетом 6:3, 7:5.Теннисистки играли 1 час 18 минут. Вихлянцева сделала три брейка и не удержала одну свою подачу. На ее счету четыре эйса при двух двойных ошибках, а Конюх два раза подала навылет и избежала двойных ошибок. Между собой теннисистки встречались впервые.Соперницей Вихлянцевой в финале станет либо украинка Леся Цуренко (7), либо эстонка Анетт Контавейт.Наталья Вихлянцева (Россия) — Ана Конюх (Хорватия, 5) – 6:3, 7:5