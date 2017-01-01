Хертогенбос. Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером и занимающая в мировом рейтинге 37-е место, нанесла поражение 13-й ракетке мира, 24-летней француженке(2) со счетом 6:3, 6:1.Теннисистки играли 1 час 2 минуты. Цуренко сделала четыре брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Младенович. Леся один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу украинки.Соперница Цуренко по полуфиналу определится в матче Анетт Контавейт (Эстония) — Карина Виттёфт (Германия).Леся Цуренко (Украина, 7) — Кристина Младенович (Франция, 2) – 6:3, 6:1