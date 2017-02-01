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Хертогенбос. Младенович обыграла Саснович и стала соперницей Цуренко по ¼ финала

Хертогенбос. Младенович обыграла Саснович и стала соперницей Цуренко по 188; финала

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International с  призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

13-я ракетка мира, 24-летняя француженка Кристина Младенович, посеянная под вторым номером, вышла в четвертьфинал после победы в трех сетах над 23-летней белоруской Александрой Саснович, занимающей в мировом рейтинге 90-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Матч длился 2 часа 15 минут. Младенович выиграла шесть геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету девять эйсов и шесть двойных ошибок, а Саснович ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Благодаря этой победе француженка вышла вперед в личных встречах с белоруской – 2:1.

В четвертьфинале соперницей Младенович будет украинка Леся Цуренко (7), которая победила чешку Петру Крейсову (Q) - 6:2, 6:3.

На данный момент в личном противостоянии Младенович и Цуренко впереди украинка – 4:1.

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Кристина Младенович (Франция, 2) - Александра Саснович (Беларусь) — 3:6, 6:2, 6:2
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