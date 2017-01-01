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Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал

Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинки Людмила Киченок (80-я в мировом парном рейтинге) и ее сестра Надежда (58) обыграли четвертых сеяных американку Николь Меличар (61 и британку Анна Смит (69) со счетом 7:6(4), 4:6, 10:8.

Поединок продолжался 1 час 46 минут.  За это время Людмила и Надежда реализовали два брейк-пойнта из одиннадцати, соперницы – три из десяти. Украинки пять раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у Меличар и Смит.

За выход в финал турнира сестры Киченок сыграют против сильнейших в голландском дерби  - вторыми сеяными Кики Бертенс (37) / Деми Шурс (59) и обладательницами wild card Ричел Хогенкамп (537) / Аранта Рус (235).

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