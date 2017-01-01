Последние новости спорта

16:55 Хертогенбос. Долгополов не смог доиграть матч второго круга против Поспишила 48 | Теннис

16:27 Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал 134 | Теннис / Главные новости спорта

15:45 Советник Мейвезера: Конор может надрать задницу любому, и Флойд это отлично понимает 103 | Бокс

15:34 Хельмут Марко: У наших гонщиков жесткие контракты 103 | Формула-1

13:54 Около 650 000 человек пришли на парад в Питтсбурге по случаю победы в Кубке Стэнли 104 | Хоккей

13:03 В российской Госдуме призвали международные федерации не проводить соревнования в Украине 125 | Бокс

12:29 Российский боксер Тищенко опасается провокаций и скандалов на ЧЕ по боксу в Харькове 147 | Бокс

12:13 Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет 106 | Бокс

12:01 Рябинский: Украсть победу у Ковалева в бою с Уордом во второй раз судьи не смогут 181 | Бокс