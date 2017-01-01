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Штутгарт. Хаас обыграл Федерера и вышел в четвертьфинал

Штутгарт. Хаас обыграл Федерера и вышел в четвертьфинал

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250, с призовым фондом € 630.785, в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

32-летний немец Томми Хаас (WC), занимающий в мировом рейтинге 302-ю строчку, нанес поражение пятой ракетке мира, 36-летнеиу швейцарцу Роджеру Федереру, посеянному под первым номером, со счетом 2:6, 7:6(8), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 54 минуты. За это время Хаас сделал два брейка и упустил три своих подачи. На счету Томми 12 эйсов и семь двойных ошибок, а Роджер 23 раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. В их личном противостоянии продолжает лидировать Федерер – 13:4.

За выход в полуфинал турнира Хаас сыграет против своего соотечественника Миши Зверева (6), который обыграл еще одного немца – Янника Ханфмана (Q) – 7:6 (1), 6:2.

Ранее Хаас и Зверев встречались один раз и тогда сильнее был Томми.

Теннис. ATP250. Штутгарт (Германия). Трава. Призовой фонд € 630.785. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Томми Хаас (Германия, WC) - Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 2:6, 7:6(8), 6:4
Миша Зверев (Германия, 6) — Янник Ханфман (Германия, Q) – 7:6(1), 6:2
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