Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал

Теннис. АТР. Challenger Tour - Aegon Open Nottingham. Ноттингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $ 127.000. 32 участника

В Ноттингеме (Великобритания) на травяном турнире ATP серии Challenger Tour - Aegon Open Nottingham с призовым фондом $127,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.106-я ракетка мира, 31-летний украинецодержал победу над восьмым сеяным соотечественником, посеянным под восьмым номером, со счетом 6:4, 7:6(9).Украинцы играли 1 час 27 минут. Стаховский реализовал один брейк-пойнт из двух и не позволил Марченко заработать ни одного брейк-пойнта. Сергей одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок против двух эйсов и двух двойных у Ильи. Теперь в их личном противостоянии Стаховский лидирует со счетом 5:0.За выход в полуфинал турнира Стаховский сразится со 103-й ракеткой мира, 28-летним итальянцем Томасом Фаббиано (4), который победил индийца Юки Бхамбри – 7:6(8), 6:0.Сергей Стаховский (Украина) – Илья Марченко (Украина, 8) – 6:4, 7:6(9)Томас Фаббиано (Италия, 4) – Юки Бхамбри (Индия) – 7:6(8), 6:0