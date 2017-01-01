На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира
Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнираВ Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (42-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница канадка Габриэла Дабровски (20), посеянные под первым номером, потерпели поражение от австралийского дуэта Моника Адамчик (129) / Сторм Сандерс (149). Поединок продолжался 1 час и завершился в пользу австралиек со счетом 7:5, 6:1.

Савчук и Дабровски взяли одну подачу соперниц и упустили четыре своих. Ольга и Габриэла ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а австралийки выполнили три эйса при двух двойных ошибках.

Таким образом, на турнире в Ноттингеме украинок не осталось. Ранее в первом круге одиночного разряда завершила выступление Даяна Ястремская.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме
С.Петербург. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Пекин. Ольга Савчук на старте выбыла из борьбы в парном разряде
US Open. Ольга Савчук завершила выступление в парном разряде
Савчук не прошла во второй круг парного разряда на турнире в Ноттингеме
Стамбул. Бондаренко и Савчук проиграли в первом круге парного разряда
Доха. Бондаренко и Савчук не пробились в ½ финала в парном разряде
Савчук проиграла в первом круге парного разряда в Боготе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал
Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира
Леся Цуренко вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосе
Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко

Последние новости спорта

16:33 Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал 87 | Теннис / Главные новости спорта

16:06 Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира 76 | Теннис

15:49 Леся Цуренко вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосе 112 | Теннис

15:19 AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд в Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ 99 | Бокс

15:07 Флойд Мэйвезер снял бронь арены в Лас-Вегасе на 26 августа 99 | Бокс

14:59 Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины 130 | Бокс

14:26 Ковалев: Когда вижу лицо Уорда, хочу ударить 129 | Бокс

14:02 Валттери Боттас: Я надеюсь остаться в Mercedes 93 | Формула-1

12:01 Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою 160 | Бокс

11:23 Тайсон Фьюри: Люди думают, что Джошуа может меня побить, я не согласен 169 | Бокс

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал
Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии
Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (193)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги