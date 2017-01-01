Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира

Сегодня, 16:06 4 | Теннис

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Ольга Савчук (42-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница канадка Габриэла Дабровски (20), посеянные под первым номером, потерпели поражение от австралийского дуэта Моника Адамчик (129) / Сторм Сандерс (149). Поединок продолжался 1 час и завершился в пользу австралиек со счетом 7:5, 6:1.



Савчук и Дабровски взяли одну подачу соперниц и упустили четыре своих. Ольга и Габриэла ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а австралийки выполнили три эйса при двух двойных ошибках.



Таким образом, на турнире в Ноттингеме украинок не осталось. Ранее в первом круге одиночного разряда

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (42-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница канадка Габриэла Дабровски (20), посеянные под первым номером, потерпели поражение от австралийского дуэта Моника Адамчик (129) / Сторм Сандерс (149). Поединок продолжался 1 час и завершился в пользу австралиек со счетом 7:5, 6:1.Савчук и Дабровски взяли одну подачу соперниц и упустили четыре своих. Ольга и Габриэла ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а австралийки выполнили три эйса при двух двойных ошибках.Таким образом, на турнире в Ноттингеме украинок не осталось. Ранее в первом круге одиночного разряда завершила выступление Даяна Ястремская