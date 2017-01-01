Леся Цуренко вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосе

Теннис. WTA- International. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хертогенбос (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.37-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 26-летней чешкойсо счетом 6:2, 6:3.Поединок длился 58 минут. Цуренко реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, Крейсова – два из двух. Навылет Леся не подавала и один раз ошиблась на подаче, а Петра выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Цуренко по четвертьфиналу определится в матче Кристина Младенович (Франция, 2) - Александра Саснович (Беларусь).Леся Цуренко (Украина, 7) —Петра Крейсова (Чехия, Q) — 6:2, 6:3