20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 38 | Теннис
17:54 Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко 125 | Теннис / Главные новости спорта
17:34 Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте 109 | Прыжки в воду / Главные новости спорта
17:00 Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 101 | Бокс
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15:55 Нико Росберг опроверг слухи о возвращении в Формулу-1 144 | Формула-1
15:45 Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом 87 | Формула-1
15:34 Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая 222 | Теннис
14:44 Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме 163 | Теннис
14:29 Долгополов стартовал с победы на турнире в Хертогенбосе 223 | Теннис
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