На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным
Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеянымВ Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с  призовым фондом $250,000, в парном разряде  проходят матчи первого круга.

Украинка Леся Цуренко (877-я в парном рейтинге) и ее напарница Варвара Лепченко (465) из США уступили первой паре турнира венгерке Тимее Бабош (11) и чешке Андрее Главачковой (8) со счетом 2:6, 7:5, 2:10.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Цуренко и Лепченко реализовали четыре брейк-пойнта из шести, Бабош и Главачкова – пять из одиннадцати. Эйсов в матче не было, при этом венгерка с чешкой допустили одну двойную ошибку.  

Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко вышла во второй круг, где сыграет против чешки Петры Крейсовой (Q).

Украинская пара Людмила и Надежда Киченок стартовали с победы и в четвертьфинале сыграют против  сильнейших в противостоянии четвертой пары турнира Николь Меличар (США) / Анна Смит (Великобритания) и дуэта Елена Янкович (Сербия) / Андреа Петкович (Германия).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в Хертогенбосе
Рим. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Хертогенбосе
Уимблдон. Цуренко и Надежда Киченок не пробились во второй круг в парном разряде
Ролан Гаррос. Бондаренко и Цуренко в паре не прошли во второй круг
Тяньцзинь. Савчук и Яфан в паре стартовали с победы над первым сеяным дуэтом
Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге
Стэнфорд. Бейгельзимер в паре с Плишковой проиграли на старте первым сеяным китаянкам
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая
Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме
Долгополов стартовал с победы на турнире в Хертогенбосе

Последние новости спорта

20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 38 | Теннис

17:54 Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко 125 | Теннис / Главные новости спорта

17:34 Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте 109 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:00 Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 101 | Бокс

16:24 Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы 126 | Бокс

15:55 Нико Росберг опроверг слухи о возвращении в Формулу-1 144 | Формула-1

15:45 Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом 87 | Формула-1

15:34 Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая 222 | Теннис

14:44 Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме 163 | Теннис

14:29 Долгополов стартовал с победы на турнире в Хертогенбосе 223 | Теннис

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте
Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях
НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и стал чемпионом
Хэмилтон: Мы нанесли настоящий удар по Ferrari








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (177)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги