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Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко

Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко

В Ноттингеме (Великобритания) на травяном турнире ATP серии Challenger Tour - Aegon Open Nottingham с призовым фондом $127,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

106-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский одержал победу над 20-летним японцем Акирой Сантилланом, занимающим в рейтинге ATP 194-ю позицию, со счетом 6:4, 7:6(4).

За 1 час 23 минуты игрового времени Стаховский реализовал один брейк-пойнт из двух и отыграл оба брейк-пойнта соперника. На счету Сергея семь эйсов и две двойных ошибки, а японец одиннадцать раз подал навылет и лишь один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против восьмого сеяного соотечественника Ильи Марченко, который победил британца Лиама Броэди (WC) – 7:5, 6:2.

В личных встречах украинцев лидирует Стаховский - 4:0.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Aegon Open Nottingham. Ноттингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $ 127.000. 32 участника  
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Акира Сантиллан (Япония) -
Илья Марченко (Украина, 8) - Лиам Броэди (Великобритания, WC) – 7:5, 6:2
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