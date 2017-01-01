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Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая

Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку мая. На это звание претендуют три теннисистки, в  том числе и украинка Элина Свитолина.

Свитолина в мае выиграла титул на турнире категории Premier 5  в Риме и дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», на время которого  стала лидером чемпионской гонки. По итогам Открытого чемпионата Франции стала пятой ракеткой мира, установив новый рекорд в женском украинском теннисе.

Елена Остапенко из Латвии стала победительницей Открытого чемпионата Франции и ворвалась в ТОП-20 мирового рейтинга на 12-е место.
 
Симона Халеп в мае защитила титул в Мадриде и дошла до финала турниров в Риме и «Ролан Гаррос». Стала второй ракеткой мира

Проголосовать можно на официальном сайте тура. Победительница будет названа 16 июня.

Напомним, в январе лучшей была названа американка Серена Уильямс, в феврале — Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд.
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