Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку мая. На это звание претендуют три теннисистки, в том числе и украинка Элина Свитолина.
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