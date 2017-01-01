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Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в Хертогенбосе
Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в ХертогенбосеВ Хертогенбос (Нидерланды) на турнире WTA категории International, с  призовым фондом $250,000, в парном разряде  проходят матчи первого круга.

Украинки Людмила Киченок (80-я в мировом парном рейтинге) и ее сестра Надежда (58) обыграли немку Николу Гойер (105) и чешку Ленку Кунчикову (126) со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 6 минут игрового времени Людмила и Надежда взяли две подачи соперниц и не позволили им заработать ни одного брейк-пойнта. Украинки пять раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче против трех эйсов и пяти двойных ошибок у Гойер и Кунчиковой.

В четвертьфинале соперницами сестер Киченок станут сильнейшие в противостоянии четвертой пары турнира Николь Меличар (США) / Анна Смит (Великобритания) и Елена Янкович (Сербия) / Андреа Петкович (Германия).

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