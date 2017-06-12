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Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира

Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 12 июня, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки.
Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира, поднявшись на одну позицию. Это новый личный рекорд теннисистки и национальный.
На пять пунктов поднялась Леся Цуренко (37-я), на семь опустилась Катерина Бондаренко (99).

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова потеряла 15 позиций и теперь занимает 155-е место.

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Румынка Симона Халеп стала второй ракеткой мира, словачка Доминика Цибулкова – шестой, датчанка Каролин Возняцки – седьмой.
Возглавляет мировой рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, а замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.06.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков
2 (4). Симона Халеп (Румыния) – 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6690
4 (2). Серена Уильямс (США) –  4810
5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4765
6 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4420
7 (12). Каролин Возняцки (Дания) – 4345
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

37 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1343
99 (92). Катерина Бондаренко (Украина) –  609
155 (140). Катерина Козлова (Украина) – 353

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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