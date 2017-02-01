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Рейтинг ATP. Надаль стал второй ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко укрепили свои позиции

Рейтинг ATP. Надаль стал второй ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко укрепили свои позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на восемь позиций и теперь занимает 81-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца и оба укрепили свои позиции – на 17 пунктов поднялся Сергей Стаховский (106-й), на один пункт Илья Марченко (121).
 
В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль после победы на Открытом чемпионате Франции стал второй ракеткой мира, поднявшись с четвертого места. Две позиции потерял серб Новак Джокович и опустился на четвертую строчку. Хорват Марин Чилич сместил с седьмого места австрийца Доминика Тима.
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над Надалем в 2605 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12.06 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890 очков
2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) —  7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175
4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5805
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4945
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 4115
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3985
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3830
10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3070

81 (89). Александр Долгополов (Украина) – 656
106 (123). Сергей Стаховский (Украина) –  501
121 (122). Илья Марченко (Украина) – 463

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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