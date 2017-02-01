Рейтинг ATP. Надаль стал второй ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко укрепили свои позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
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21:51 Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой 1254 | Теннис
21:34 Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию 1356 | Формула-1
18:59 Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 1242 | Формула-1
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