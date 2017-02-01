Рейтинг ATP. Надаль стал второй ракеткой мира, Долгополов, Стаховский и Марченко укрепили свои позиции

Сегодня, 10:37 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на восемь позиций и теперь занимает 81-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца и оба укрепили свои позиции – на 17 пунктов поднялся Сергей Стаховский (106-й), на один пункт Илья Марченко (121).



В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль после

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над Надалем в 2605 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12.06 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890 очков

2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5805

5 (5).

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 4115

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3985

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3830

10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3070

…

81 (89). Александр Долгополов (Украина) – 656

106 (123). Сергей Стаховский (Украина) – 501

121 (122). Илья Марченко (Украина) – 463



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на восемь позиций и теперь занимает 81-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца и оба укрепили свои позиции – на 17 пунктов поднялся Сергей Стаховский (106-й), на один пункт Илья Марченко (121).В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль после победы на Открытом чемпионате Франции стал второй ракеткой мира, поднявшись с четвертого места. Две позиции потерял серб Новак Джокович и опустился на четвертую строчку. Хорват Марин Чилич сместил с седьмого места австрийца Доминика Тима.Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над Надалем в 2605 очков.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890 очков2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 72853 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 61754 (2). Новак Джокович (Сербия) — 58055 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 49456 (6). Милош Раонич (Канада) – 44507 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 41158 (7). Доминик Тим (Австрия) – 39859 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 383010 (10). Александр Зверев (Германия) - 307081 (89). Александр Долгополов (Украина) – 656106 (123). Сергей Стаховский (Украина) – 501121 (122). Илья Марченко (Украина) – 463