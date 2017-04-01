Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Вчера, 22:07 103 | Теннис / Видео

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение в трех сетах четвертой ракетке мира, 25-летней румынке Симоне Халеп (3) со счетом



Остапенко стала первой теннисисткой, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года.



Ролан Гаррос. Обзор финального матча Елена Остапенко – Симона Халеп. Видео:

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение в трех сетах четвертой ракетке мира, 25-летней румынке Симоне Халеп (3) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 Остапенко стала первой теннисисткой, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года.