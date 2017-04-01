На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение в трех сетах четвертой ракетке мира, 25-летней румынке Симоне Халеп (3) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Остапенко стала первой теннисисткой, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года.

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Елена Остапенко – Симона Халеп. Видео:
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой
Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп
Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)
Ролан Гаррос. Халеп вышла в финал, обыграв Плишкову
Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Бачински и стала первой финалисткой
Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Возняцки и в полуфинале встретится с Бачински
Ролан Гаррос. Цуренко не смогла пробиться в 1/8 финала
Ролан Гаррос». Уильямс – Шафаржова. Лучшие моменты финального матча (Видео)
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)
Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой
Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп
Вавринка: Встреча с Надалем в финале «Ролан Гаррос» — самый сложный вызов в теннисе
Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)
Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)
Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)
НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)
Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)
Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Последние новости спорта

22:07 Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео) 119 | Теннис / Видео

21:51 Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой 108 | Теннис

21:34 Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию 116 | Формула-1

18:59 Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 187 | Формула-1

18:35 Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп 229 | Теннис / Главные новости спорта

18:20 Британец Кенна победил на седьмом этапе велогонки «Критериум Дофине» 204 | Велоспорт

14:58 Немец Райтц победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на КМ в Азербайджане; Пастернак - десятый 183 | Стрельба

14:27 Вавринка: Встреча с Надалем в финале «Ролан Гаррос» — самый сложный вызов в теннисе 277 | Теннис

14:07 Менеджер Ригондо: Арум лжет, он никогда не предлагал нам бой с Ломаченко 361 | Бокс

13:38 Эдди Хирн: Нигерия — фаворит на проведение реванша Кличко — Джошуа 179 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)





Топ-новости недели

Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп
Ролан Гаррос. Надаль обыграл Тима и стал вторым финалистом
Ролан Гаррос. Вавринка одолел Маррея в пяти сетах и стал первым финалистом
Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане
Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (144)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги