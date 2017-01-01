Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой

Вчера, 21:51 92 | Теннис

Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первой не сеяной чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, начавшейся в 1968 году. Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции по теннису Остапенко одержала



Кроме того, Елена, которой 8 июня исполнилось 20 лет, стала самой юной победительницей турниров «Большого шлема» с 2006 года, когда 19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open (для россиянки этот титул стал вторым на «мэйджорах» после триумфа на Уимблдоне-2004).



Отметим также, что Остапенко завоевала титул на своем восьмом турнире «Большого шлема». Последней теннисисткой, которой понадобилось меньше попыток для первой победы, также была Шарапова — Уимблдон-2004 был для не седьмым соревнованием из этой самой престижной в теннисе серии.



Остапенко также первая теннисистка, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года, когда 22-летняя американка Барбара Джордан победила на Australian Open.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первой не сеяной чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, начавшейся в 1968 году. Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции по теннису Остапенко одержала победу над румынкой Симоной Халеп.Кроме того, Елена, которой 8 июня исполнилось 20 лет, стала самой юной победительницей турниров «Большого шлема» с 2006 года, когда 19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open (для россиянки этот титул стал вторым на «мэйджорах» после триумфа на Уимблдоне-2004).Отметим также, что Остапенко завоевала титул на своем восьмом турнире «Большого шлема». Последней теннисисткой, которой понадобилось меньше попыток для первой победы, также была Шарапова — Уимблдон-2004 был для не седьмым соревнованием из этой самой престижной в теннисе серии.Остапенко также первая теннисистка, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года, когда 22-летняя американка Барбара Джордан победила на Australian Open.