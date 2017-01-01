Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первой не сеяной чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, начавшейся в 1968 году. Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции по теннису Остапенко одержала победу над румынкой Симоной Халеп.
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