Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся финальный матч.20-летняяиз Латвии, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, нанесла поражение в трех сетах четвертой ракетке мира, 25-летней румынке(3) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Теннисистки играли 1 час 59 минут. За это время Остапенко реализовала восемь брейк-пойнтов из 19-ти, Халеп – шесть из 16-ти. На счету победительницы три эйса и пять двойных ошибок, а Симона на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Между собой теннисистки играли впервые.Этот титул стал для Остапенко первым в карьере. За свой успех на «мэйджоре» Елена получит 2000 рейтинговых очков и €2,000,000 призовых.