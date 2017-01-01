Ролан Гаррос. Вавринка одолел Маррея в пяти сетах и стал первым финалистом

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Третий номер мирового рейтинга, 32-летний швейцарец(3) переиграл в пяти сетах первую ракетку мира, 30-летнего британца(1) со счетом 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1.Теннисисты сражались на корте 4 часа 34 минуты. Вавринка реализовал девять брейк-пойнтов из 14-ти, Маррей – пять из 12-ти. На счету Стэна шесть эйсов при трех двойных ошибках, а Энди один раз подал навылет и совершил пять двойных. В их личном противостоянии лидером остается британец – 10:8.Отметим, что швейцарец в четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема».Соперником Вавринки в финале станет либо испанец Рафаэль Надаль (4), либо австриец Доминик Тим (6).Стэн Вавринка (Швейцария, 3) - Энди Маррей (Великобритания, 1) — 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1