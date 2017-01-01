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Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал на турнире в Хорватии

Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал на турнире в Хорватии. Фото bolopen.com

В Боле (Хорватия) на турнире WTA 125k series - Croatia Bol Open с призовым фондом $125,000, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

92-я ракетка мира, 30-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко, посеянная под шестым номером, проиграла  70-й ракетке мира, 31-летней Мэнди Минелле (2) из Люксембурга. Поединок длился 1 час 2 минуты и завершился в пользу Минеллы со счетом 6:2, 6:1.

Бондаренко не заработала ни одного брейк-пойнта, один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Минеллы пять брейков, и пять эйсов при отсутствии двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

В полуфинале Мэнди Минелла встретится с румынкой Александрой Каданту, которая была сильнее Марии Саккари (8) из Греции – 6:4, 6:0.
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