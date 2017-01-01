Cтаховский вышел в четвертьфинал на турнире в Великобритании

Сегодня, 16:10 8 | Теннис

В Сурбитоне (Великобритания) на травяном турнире ATP Challenger Tour - Aegon Surbiton Trophy с призовым фондом €127,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



123-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский одержал победу над 21-летним британцем Кэмероном Норрие (WC), занимающим в рейтинге ATP 243-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(2).



За 1 час 21 минуту игрового времени Стаховский сделал два брейка, выполнил 15 эйсов и избежал ошибок на подаче. Соперник ответил украинцу одним брейком и одним эйсом, допустив пять двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в полуфинал соревнований Стаховский поспорит с 94-й ракеткой мира, 26-летним румыном Мариушем Копилом (8), который обыграл словака Лукаша Лацко – 6:3, 7:3(7).

В Сурбитоне (Великобритания) на травяном турнире ATP Challenger Tour - Aegon Surbiton Trophy с призовым фондом €127,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.123-я ракетка мира, 31-летний украинецодержал победу над 21-летним британцем(WC), занимающим в рейтинге ATP 243-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(2).За 1 час 21 минуту игрового времени Стаховский сделал два брейка, выполнил 15 эйсов и избежал ошибок на подаче. Соперник ответил украинцу одним брейком и одним эйсом, допустив пять двойных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.За выход в полуфинал соревнований Стаховский поспорит с 94-й ракеткой мира, 26-летним румыном Мариушем Копилом (8), который обыграл словака Лукаша Лацко – 6:3, 7:3(7).