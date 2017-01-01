Ролан Гаррос. Халеп вышла в финал, обыграв Плишкову

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся второй полуфинальный матч.



Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (3) одержала победу в трех сетах над своей ровесницей из Чехии, третьим номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой (2) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.



Поединок длился ровно 2 часа. Халеп реализовала три брейк-пойнта из 12-ти, Плишкова – два из восьми. Симона навылет не подала ни разу и допустила одну двойную ошибку, а Каролина выполнила семь эйсов при четырех двойных. Счет личных встреч теннисисток стал 5:1 в пользу румынки.



В финале «Ролан Гаррос» Халеп сразится с Еленой Остапенко из Латвии, которая



Отметим, что в случае победы Халеп в финале, она станет первой ракеткой мира.



Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

½ финала

Симона Халеп (Румыния, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:4, 3:6, 6?3

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся второй полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка(3) одержала победу в трех сетах над своей ровесницей из Чехии, третьим номером мирового рейтинга(2) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Поединок длился ровно 2 часа. Халеп реализовала три брейк-пойнта из 12-ти, Плишкова – два из восьми. Симона навылет не подала ни разу и допустила одну двойную ошибку, а Каролина выполнила семь эйсов при четырех двойных. Счет личных встреч теннисисток стал 5:1 в пользу румынки.В финале «Ролан Гаррос» Халеп сразится с Еленой Остапенко из Латвии, которая победила швейцарку Тимею Бачински (30).Отметим, что в случае победы Халеп в финале, она станет первой ракеткой мира.Симона Халеп (Румыния, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:4, 3:6, 6?3