Катерина Бондаренко отдала сопернице два гейма и вышла в четвертьфинал на турнире в Хорватии

Сегодня, 19:49 0 | Теннис

В Боле (Хорватия) на турнире WTA 125k series - Croatia Bol Open с призовым фондом $125,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



92-я ракетка мира, 30-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко, посеянная под шестым номером, легко обыграла менее опытную 22-летнюю хорватку Тену Лукаш (WC), занимающую в рейтинге WTA 332-ю строчку, со счетом 6:0, 6:2.



Матч длился 1 час 2 минуты. Бондаренко взяла семь подач соперницы и не удержала две своих. Навылет Катерина не подавала и допустила четыре двойных ошибки против двух эйсов и трех двойных у Лукаш. Ранее теннисистки не встречались.



За выход в полуфинал турнира Бондаренко сыграет против 70-й ракетки мира, 31-летней Мэнди Минеллы, посеянной под вторым номером.

В Боле (Хорватия) на турнире WTA 125k series - Croatia Bol Open с призовым фондом $125,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.92-я ракетка мира, 30-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, легко обыграла менее опытную 22-летнюю хорватку Тену Лукаш (WC), занимающую в рейтинге WTA 332-ю строчку, со счетом 6:0, 6:2.Матч длился 1 час 2 минуты. Бондаренко взяла семь подач соперницы и не удержала две своих. Навылет Катерина не подавала и допустила четыре двойных ошибки против двух эйсов и трех двойных у Лукаш. Ранее теннисистки не встречались.За выход в полуфинал турнира Бондаренко сыграет против 70-й ракетки мира, 31-летней Мэнди Минеллы, посеянной под вторым номером.