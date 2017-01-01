Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Бачински и стала первой финалисткой

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде cостоялся первый полуфинальный матч между представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей в мировом рейтинге 47-е место, и 31-й ракеткой мира, швейцаркой Тимеа Бачински (30). Обе теннисистки сегодня празднуют свой день рождения – Остапенко исполнилось 20 лет, Бачински – 28.Победу одержала Остапенко в трех сетах со счетом 7:6(4), 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. Соперницы взяли по восемь подач друг друга. Остапенко выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Бачински пять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Отметим, что латвийка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».В финале соперницей Остапенко станет либо румынка Симона Халеп (3), либо чешка Каролина Плишкова (2).Елена Остапенко (Латвия) — Тимеа Бачински (Швейцария, 30) - 7:6(4), 3:6, 6:3